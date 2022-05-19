Rüzgara dayanamadı! İzmir’de kuvvetli esen rüzgar tekneyi devirdi
YAŞAM İHA
İzmir’de turistik tekne devrildi. Gece saat 02.00 sularında başlayan şiddetli rüzgar, İzmirlileri olumsuz etkiledi. Balık ekmek satışının da yapıldığı turistik tekne kuvvetli rüzgara dayanamadı. Halatın kopması sonucunda teknenin bir kısmı su altında kaldı. O sırada kimsenin olmaması nedeniyle can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.
"BU HAVALARIN ŞAKASI OLMUYOR"
Kendisinin de teknesi olduğunu belirten Turgut Üçkardeşler, "Tekneyi yeni gördüm ve çok üzüldüm. Benim de teknem var ve şu an bakımda. Fırtına ve rüzgar sebebiyle ön taraftaki halat, rüzgar ve dalgaya dayanamayıp kopmuş ve tekne bu hale gelmiş. Denizin ve bu havaların şakası olmuyor" dedi.
"TEKNEYİ GÖRÜNCE ŞAŞIRDIK"
19 Mayıs'ın tatil olmasını fırsat bilip İnciraltı sahiline gezmeye gelen İrfan Sunlu ise, "Gezmek için sahile geldik. Tekneyi görünce şaşırdık. Yan yatmış ve içerisine su girmiş. Vatandaşlar da geçerken merak edip bakıyor. Hava çok rüzgarlı. Bugün tatil, güneşli bir hava bekliyorduk ama rüzgarlı bir havaya denk geldik" diye konuştu.
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