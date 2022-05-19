Rüzgara dayanamadı! İzmir’de kuvvetli esen rüzgar tekneyi devirdi





"BU HAVALARIN ŞAKASI OLMUYOR"

Kendisinin de teknesi olduğunu belirten Turgut Üçkardeşler, "Tekneyi yeni gördüm ve çok üzüldüm. Benim de teknem var ve şu an bakımda. Fırtına ve rüzgar sebebiyle ön taraftaki halat, rüzgar ve dalgaya dayanamayıp kopmuş ve tekne bu hale gelmiş. Denizin ve bu havaların şakası olmuyor" dedi.