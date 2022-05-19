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Samsun'da polisten kritik operasyon! 19 adet suikast tabancası ele geçirildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.05.2022
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Samsun’da polisten kritik operasyon! 19 adet suikast tabancası ele geçirildi

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Ekipleri, aldıkları ihbar doğrultusunda takibe aldığı şahsı Samsun Otogarı'nda yakaladı. V.A. isimli şahsın eşyalarında yapılan aramada 19 adet suikast tabancası ele geçirildi.

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