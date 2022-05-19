19 Mayıs 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Başkan Erdoğan'dan şehit asker Şenel'in ailesine başsağlığı mesajı

Başkan Erdoğan'dan şehit asker Şenel'in ailesine başsağlığı mesajı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.05.2022
ABONE OL
Başkan Erdoğan’dan şehit asker Şenel’in ailesine başsağlığı mesajı

Piyade Uzman Onbaşı Haydar Şenel, Zeytin Dalı harekat bölgesinde şehit düştü. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kaldırıldığı hastanede şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Haydar Şenel'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA