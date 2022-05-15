Yüksek doz anestezi hayatını kararttı! Sahte sözleşme imzalattılar
Son dakika haberine göre: İstanbul'da by-pass ameliyatı olmak için Etiler'deki özel bir hastanede ameliyat masasına yatan 40 yaşındaki Serkan K. ameliyathaneden yüzde 80 felçli çıktı. Aşı doz anesteziye maruz kaldığı için ömrünün geri kalanını felçli geçirmek zorunda bırakılan Serkan K.'yi mağdur eden hastane suçunu kabul etmediği gibi Serkan K.'ye sözleşme imzalatıp kendini aklamaya çalıştı.
Yapılan anlaşma sonrası ameliyat masasına yatan genç adamın kolundan damar alınıp kalbine yerleştirilmesine karar verildi. İddiaya göre ameliyat istenildiği gibi gitmedi.
Kolundan alınması planlanan damar, genç adamın kasık bölgesinden alındı. Ancak bu sırada anestezi etkisi geçip uyanan hastaya yeniden anestezi yapıldı. Saatler süren ameliyat sonrası yoğun bakımda tedavisi devam eden Serkan K., haftalar geçmesine rağmen uyanamadı.
İddiaya göre, fazla anestezi genç adamın beyin damarlarına zarar verdi. Günler sonra uyandığında vücudunun yüzde 80'i felçli kalan genç adam hayatını idame ettirmekte zorlandı.
Hastane genç adama ve ailesine felçle ilgili kendilerinin bir kusuru olmadığı yönünde bilgiler verdi. Serkan K. başka bir hastaneye başvurduğunda aşırı narkoz nedeniyle bu hale geldiğini öğrendi.
SAHTE SÖZLEŞME İMZALATTILAR
Savcılığa başvurup şikâyetçi olan Serkan K. hatalı ameliyat nedeniyle ömrünün sonuna kadar felçli kalacağını belirtti. Bu arada genç adama hastaneden taburcu edilirken, bir sözleşme imzalatıldığı ortaya çıktı.
Sözleşmeyi imzaladıktan sonra inceleyen aile, felçli kalan adamın ameliyatın anlaştığı Dr. Ahmet Ö.'nün değil başka bir doktor tarafından yapıldığı ve bu durumun hasta tarafından kabul edildiği yazıyordu.
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