Üniversiteli Zeynep Bağrıyanık ile Nezahat Tanas kazada hayatını kaybetmişti! Kahreden gerçek
Son dakika haberine göre: Erzurum'da önceki gün otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi 24 yaşındaki Nezahat Tanas ile aynı sınıftaki arkadaşı 22 yaşındaki Zeynep Bağrıyanık'ın okulun en başarılı öğrencileri oldukları ortaya çıktı. Zeynep Bağrıyanık, 15 gün sonra gerçekleştirilecek olan mezuniyet töreninde bölüm birincisi sıfatı ile konuşma yapacaktı. Nezahat ise bölüm ikincisiydi. Mezuniyet kutlaması için ayarlamaya gittikleri mekandan dönerken geçirdikleri kazada ölen iki arkadaşın ölümü tüm kenti yasa boğdu.
Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü öğrencileri iki arkadaş Nezahat Tanas ve Zeynep Bağrıyanık, 15 gün sonra arkadaşları ile mezuniyetlerini kutlamak için bir restoranla görüşmeye gitti.
Erzurum'da gazetecilik yapan Zafer Bağrınayık'ın kızı olan Zeynep ve kentin tanınan esnaflarından Ahmet Oğuz Tanas'ın kızı Nezahat, Çat Yolu mevkiindeki mekanla görüştükten sonra iki arkadaş yolun karşısına geçmek isterken kaza geçirdi.
O.K. yönetimindeki aracın çarpması sonucu yola savrulan kızlar kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetti. Kaza kurbanı kızlar dün gözyaşları arasında toprağa verildi.
3 kardeşin 2'incisi olan Zeynep'in cenaze törenine kentte bulunan Çevre, Şehircilik ve İklimlendirme Bakanı Murat Kurum da katıldı. Cenaze töreninde Zeynep'in Gazeteci babası Zafer Bağrıyanık güçlükle ayakta durabildi.
OKULUN EN BAŞARILI ÖĞRENCİLERİYDİ
2018 yılında başladıkları Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünde tanışan Nezahat ve Zeynep üniversite yılları boyunca sıkı bir arkadaşlık bağı kurdu. Okulun en başarılı öğrencileri olan Nezahat ve Zeynep, mezuniyet hazırlıklarını da birlikte yürütüyordu.
Sosyoloji Bölümünün birincisi olan Zeynep Bağrıyanık, 15 gün sonra gerçekleştirilecek olan mezuniyet töreninde bölüm birinciliği sıfatıyla yapacağı konuşmayı bile hazırlamıştı. Zeynep'in ardından bölüm ikincisi olan Nezahat ise arkadaşının heyecanını yaşıyordu.
Akademisyen olma hayali kuran ikili yüksek lisans başvurularını bekliyordu. Kazadan sonra gözaltına alınan otomobil sürücüsü O.K., emniyetteki işlemlerinin ardından Erzurum Adalet Sarayı'na sevk edildi.
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