Üniversiteli Zeynep Bağrıyanık ile Nezahat Tanas kazada hayatını kaybetmişti! Kahreden gerçek

OKULUN EN BAŞARILI ÖĞRENCİLERİYDİ

2018 yılında başladıkları Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünde tanışan Nezahat ve Zeynep üniversite yılları boyunca sıkı bir arkadaşlık bağı kurdu. Okulun en başarılı öğrencileri olan Nezahat ve Zeynep, mezuniyet hazırlıklarını da birlikte yürütüyordu.