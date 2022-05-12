Retro ne zaman bitiyor? 2022 2. merkür retrosu (gerilemesi) ne zaman bitecek? Merkür retrosu burçlara etkisi...
Merkür retrosu ne zaman bitiyor? 2022 yılının ikinci retrosu olan merkür gerilemesi 10 Mayıs2ta başladı. Burçlara farklı etkileri olduğu bilinen merkür retrosu hakkında bazı sorular gündeme geldi. Retronun biteceği tarihi merak eden vatandaşlar, konu hakkında internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, retro ne zaman bitiyor? 2022 2. merkür retrosu (gerilemesi) ne zaman bitecek? Merkür retrosu burçlara etkisi nedir? İşte cevaplar...
Merkür retrosu ne zaman bitiyor? Her yıl üç kez gerçekleşen merkür retrosu, 2022 yılında dört kez gerçekleşecek. Bu yılın ikinci retrosu ise 10 Mayıs'ta başladı. Merkür retrosu hakkında bazı sorular gündeme gelirken, retronun hangi tarihte biteceği de araştırılmay abaşlandı. Astroloji takipçilerinin yakından takip ettiği merkür retrosu hakkında tüm detayları yazımızda ele aldık. Peki, retro ne zaman bitiyor? 2022 2. merkür retrosu (gerilemesi) ne zaman bitecek? Merkür retrosu burçlara etkisi nedir? İşte haberin detayları...
2022 2. MERKÜR RETROSU NE ZAMAN BİTİYOR?
Astroloji uzmanları tarafından yapılan açıklamaya göre, 10 Mayıs'ta başlayan merkür retrosu 4 Haziran'da sona erecek. 2022'nin ikinci Merkür retrosu, İkizler ve Boğa burcunda gerçekleşecek.
MERKÜR RETROSU BURÇLARA ETKİLERİ NELER?
2022 yılının ikinci retrosunda, bazı iletişim becerilerinizin körelirken; yanlış anlaşılmalar sebebi ile gerginlik yaşayabilirsiniz. Bu dönemde yaşanan tartışmalarda sert tavırlar sergilememeniz ve gaflarda bulunmamanız önerilidir.
10 Mayıs'ta merkür retrosundan etkilenecek burçlar:
* Kova
* Balık
* Aslan
* Başak
2022 MERKÜR RETROSU TARİHLERİ
İşte 2022 merkür retrosunun başlangıç ve bitiş tarihleri:
* 14 Ocak'ta başlayan merkür retrosu 6 Şubat'ta bitecek.
* 10 Mayıs'ta başlayan merkür retrosu, 4 Haziran'da bitecek.
* 9 Eylül'de başlayan merkür retrosu, 3 Haziran'da bitecek.
* 29 Aralık'ta başlayan merkür retrosu, 20 Ocak 2023'te bitecek.
MERKÜR RETROSUNDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Merkür retrosunda, yeni bir işe başlamamaya ve yeni gelen teklifleri ve projeleri sonraya ertelemeye gayret edin. Teklif retrodan önce geldiği takdirde, değerlendirebilirsiniz.
Sınav kağıtlarınızı ve eğitimlerinizi dikkatlice gözden geçirin. Optik kaydırma, not kaybetme gibi olumsuz olaylara karşı tedbirli olmanızda yarar var.
Gayrimenkul alım-satım işlerinizi bir süre erteyebilir ya da retrodan önce tamamlayabilirsiniz.
Telefon, tablet, bilgisayar gibi elektronik cihazlardaki belgelerinizi ve fotoğraflarınızı mutlaka yedekleyin çünkü bu dönemlerde yaşanabilecek veri kaybı oldukça olağan görülüyor.
Yeni bir şey almayı, alışveriş yapmayı düşünüyorsanız, bunu retro sonrası yapmanız önerilir. Yatırım yapmak için retronun doğru zaman olmadığını söyleyen astrologlara göre, doğru zaman retro bitimi ve etkilerinin geride kaldığı zaman zarfı olacaktır.
MERKÜR RETROSU NEDİR?
Merkür retrosu yani gerileme anlamına gelen olayların bütününe denilir. Bir gezegenin geri harekette olması demek, aslında yörüngesinde yavaşlaması ve dünyadan bakıldığında da geri gidiyor gibi olmasından kaynaklanır. Bir gezegen gerilediği zaman astrolojik olarak dinlenme, yerinde sayma durumundadır.
Bu nedenle de yönettiği alanlar, aktiviteler iyi çalışamaz ve bir çok alanda kargaşalar ortaya çıkar. Merkür retroları senede iki veya üç kez olabilir. İletişim gezegeni olduğu için hayatımızda önemli rol oynamaktadır. Merkür'ün yönettiği alanlar sadece iletişim değildir.
En önemlileri; iletişim, düşünce, haberleşme, yazma, teknoloji, seyahatler, ticaret, reklam, kitap ,senaryo ve yazılı kaynakları da yönetir. Merkür retrosu İletişim gezeni varsayıldığı için, gündelik yaşantımızı bütünüyle etkileyebilir.
Tüm burçlar aslında bakarsanız bundan az da olsa etkilenecektir. Diğer yandan hayatımızdaki karışıklığa son vermek için Merkür retrosu mükemmel bir zamandır. Her şey kötüye gidiyor gibi görünse de hayatımızdaki fazlalıklardan kurtulabileceğimiz bu dönemi iyi değerlendirmemiz gerekir. Merkür retrosu döneminde sık sık yanlış anlaşılmalar, iletişim kopuklukları ve aksaklıklar yaşanabilir. Ayrıca teknolojik aletlerde sorunlar yaşanabilir, bilgilerde sorun çıkabilir.
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