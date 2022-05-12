Merkür retrosu ne zaman bitiyor? Her yıl üç kez gerçekleşen merkür retrosu, 2022 yılında dört kez gerçekleşecek. Bu yılın ikinci retrosu ise 10 Mayıs'ta başladı. Merkür retrosu hakkında bazı sorular gündeme gelirken, retronun hangi tarihte biteceği de araştırılmay abaşlandı. Astroloji takipçilerinin yakından takip ettiği merkür retrosu hakkında tüm detayları yazımızda ele aldık. Peki, retro ne zaman bitiyor? 2022 2. merkür retrosu (gerilemesi) ne zaman bitecek? Merkür retrosu burçlara etkisi nedir? İşte haberin detayları...

2022 2. MERKÜR RETROSU NE ZAMAN BİTİYOR?

Astroloji uzmanları tarafından yapılan açıklamaya göre, 10 Mayıs'ta başlayan merkür retrosu 4 Haziran'da sona erecek. 2022'nin ikinci Merkür retrosu, İkizler ve Boğa burcunda gerçekleşecek.