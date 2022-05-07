Türkiye onu konuştu: TYP lideri Deniz Özçelik ABD vatandaşı olmak için dolandırıldı! Kayınbirader ifadesiyle "pes" dedirtti
Türkiye parti liderinin ABD vatandaşı olmak için dolandırılmasını konuşuyor... Türkiye Yaşam Partisi'nin lideri Deniz Özçelik ve kayınbiraderi Murat Tek’in ABD vatandaşlığı vaadiyle dolandırıldı. Soruşturma kapsamında kayınbirader Murat Tek'in ifadesi ortaya çıktı. İşte BM ablemli, yeşil plakalı dolandırıcılık hikayesi...
Türkiye Yaşam Partisi'nin (TYP) lideri Deniz Özçelik'in ABD vatandaşlığı vaadiyle dolandırıldığı olayla ilgili yürütülen soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. İki taraf da birbirini dolandırıcılıkla suçladı. Deniz Özçelik ve kayınbiraderi Murat Tek, kendisini "Elujah Etham" ismiyle İsrail vatandaşı diplomat olarak tanıtan Ümit A. tarafından ABD vatandaşlığı ayarlama vaadiyle dolandırıldıklarını iddia etmişti.
'DİPLOMATIM' DEDİ
Seda Nur Günaydın ve Hanife Akliman'ın haberine göre soruşturma kapsamında kayınbirader Murat Tek'in ifadesi ortaya çıktı. O ifadede Tek, "Şahıs bana BM'de diplomat olduğunu söyledi. Kullandığı lüks aracın plaka kenarları yeşil şeritliydi. Ön camında BM amblemi olan ve QR kodu bulunan bir araçtı. Kodu okutunca söylediği 'Elujah Etham' ismi ve diplomat yazısı çıkıyordu. Bana 8 bin 800 dolar karşılığında ABD vatandaşlığı çıkaracağını söyledi. Hesabımdan gönderdim" dedi.
'ASIL ONLAR DOLANDIRICI'
Dolandırıcılıkla suçlanan Ümit A. ise asıl dolandırıcıların Deniz Özçelik ve Murat Tek olduğunu öne sürdü. Sorgusunda ODTÜ mezunu makine yüksek mühendisi olduğunu belirten Ümit A. "Aylık gelirim 8 bin liradır. Tuzla'da bulunan bir şirkete danışmanlık yaparım. Özçelik ve Tek bir gün Kocaeli'ne gitmek için aracımı istedi. Karekod, ben aracı verdikten sonra konulmuştur. Aracın arka kısmında da tapu senetleri vardı. Deniz 'Bunları senden daha sonra alırım burada kalsınlar.' dedi. Sonradan Deniz'in parti başkanı olduğunu öğrendim. Kendileri bu şekilde birçok kişiyi dolandırdılar. Evrakların içinden çıkan sahte diplomayı da aracıma Deniz koydu. Arabada bulunan kaşeler ve sahte evraklar da bu şahıslara aittir" diyerek suçlamaları kabul etmedi. Şüpheli Ümit A. cezaevine gönderdi.
PARTİ PARTİ GEZMİŞ
Deniz Özçelik'in 2020'de hareketli bir grafik çizdiği ortaya çıktı. 2018 seçimlerinde Ağrı'dan milletvekili aday adayı olduktan sonra Türkiye Birliği Partisi'nde İstanbul İl Başkanlığı, Doğru Yol Partisi'nde Genel Başkan Yardımcılığı yaptı. Ardından şu anki partisi TYP'yi kurdu. Özçelik'in genel başkanlığını yaptığı partinin resmi bir internet sitesi, parti tüzüğü veya kuruluş manifestosuna rastlanmazken partinin yalnızca Ankara'da bir adresi bulunuyor.
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