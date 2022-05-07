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Son dakika: Yalova'dan kahreden haber: Boğazına ekmek parçası kaçan kişi hayatını kaybetti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.05.2022
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Son dakika: Yalova’dan kahreden haber: Boğazına ekmek parçası kaçan kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre Yalova'da ailesiyle birlikte yemek yerken boğazına ekmek parçası kaçan evli ve bir çocuk babası Volkan Bozkuş yaşamını yitirdi.

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