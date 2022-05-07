Son dakika: Köpük partisi boşanma davasına delil oldu! Genç kadın okuldan gelen mesaj ile şoke oldu
Son dakika haberi... Antalya'da, boşanma davası açan kocası A.K.P.'nin (38) müdür yardımcısı olduğu okuldaki öğretmen G.Ö. (29) ile kendisini aldattığı iddiasıyla karşı dava açan G.P. (37) adlı kadın, ikilinin köpük partisinde çekilen fotoğrafını mahkemeye delil olarak sundu.
Manavgat ilçesindeki okulun müdür yardımcısı A.K.P., özel okulda öğretmenlik yapan eşi G.P.'den boşanmak için Manavgat 1'inci Aile Mahkemesi'ne 17 Nisan 2019'da dava açtı. Eşinin ardından G.P. de aldatıldığı iddiasıyla 15 Ekim 2020'de karşı dava açtı. Davalar, Manavgat 2'nci Aile Mahkemesi'nde birleştirildi. G.P., mahkemeye sunduğu dilekçede, 13 Temmuz 2011'de evlendiği A.K.P.'nin aşırı titiz olduğunu, çocuk sahibi olmak istemediğini, 2019'un Mart ayında da yüzüğünü bırakarak evi terk ettikten sonra boşanma davası açtığını anlattı.
MESAJLA ÖĞRENMİŞ
G.P., dilekçesinde, dava sürecinde A.K.P.'nin sevgilisi olduğunu öne sürdüğü G.Ö.'nün sosyal medya hesabından gönderdiği "Ben A.K.'yi seviyorum. O da beni seviyor. A.K. seni aldatıyor. Hem sen kimsin? Ben okuldan birisiyim' mesajıyla aldatıldığından haberdar olduğunu belirtti.
G.P., dava dosyasına A.K.P.'nin G.Ö. ile tatilde çekilip sosyal medya hesaplarında paylaşılan fotoğraflarını delil olarak sundu. Dosyada, A.K.P. ve G.Ö.'nün rafting yaparken, köpük partisinde eğlenirken ve G.Ö.'nün yakınlarıyla olduğu fotoğrafları yer aldı. G.P., dilekçesinde 500 bin lira maddi, 650 bin lira manevi tazminata hükmedilmesine, dava süresince aylık 2 bin lira tedbir nafakası ödenmesine ayrıca düğündeki ziynet bedelleri için 50 bin lira talep etti.
'ARKADAŞLIK DIŞINDA İLİŞKİMİZ YOK'
A.K.P. de mahkemeye sunduğu cevap dilekçesinde, ev tozu ve akar alerjisi nedeniyle temizlik takıntısının normal seviyede olduğunu kaydetti. Zina suçlamasını iftira olarak nitelendiren A.K.P., dilekçesinde "G.Ö. de bu iftiraya maruz kaldı. Boşanmak istememin G.Ö. ile ilgisi yoktur. Ben müdür yardımcısı maaşıyla geçinmeye çalışırken davacının fahiş tazminat ve nafaka talebi, kötü niyetinin açık göstergesidir. G.Ö.'nün davacıya mesaj atma olayı doğru değildir. Davacı suç uydurmaktadır. Meslektaşım G.Ö. ile arkadaşlık dışında hiçbir ilişkimiz yok. Birlikte tatile çıkmadık, asla aynı evde kalmadık" dedi.
'SÖYLENTİLERE SEBEBİYET VERDİ'
Manavgat 2'nci Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmada dinlenen tanıklardan S.S., A.K.P.'nin müdür yardımcısı, G.Ö.'nün de öğretmen olarak görev yaptığı okulda eğitim gördüğünü ve 2018'de mezun olduğunu belirtti. S.S., ifadesinde, "2018 yılı eğitim döneminde 2 veya 3 kere A.K.P ile G.Ö. hocamı bahçede yürürken elleri birbirlerinin beline sarılı gördüm. Okulda bu şekilde yürümeleri söylentilere de sebebiyet verdi. Sınıfta nöbetçi olduğum zaman A.K.P. hocamın odasına çay götürmüştüm, kapı kilitliydi. Hocam kapıyı açtığında G.Ö. hocam içerideydi. Çayı verip odadan çıktım" dedi.
SORUŞTURMA SÜRECİNDE 2 OKULDA GÖREVLENDİRİLDİLER
Dava sürecinde G.P.'nin, eşi A.K.P. ile aynı okulda görevli G.Ö.'nün gayrimeşru ilişki yaşadığı iddiasıyla CİMER'e yaptığı şikayet üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü de soruşturma başlattı. Mahkemeye sunulan soruşturma raporunda; okulda görevli başka öğretmenin, G.Ö. ile A.K.P. arasında ilişki yaşandığı yönünde öğrenciler arasında söylenti oluştuğunu belirttiği kaydedildi. Müfettişlerin hazırladığı raporda, başka öğrencilerin ifadelerinin yanı sıra velilerle mahalle muhtarı, diğer öğretmenlerin de görüşleri yer aldı. Soruşturma sürecinde A.K.P. ile G.Ö., ilçedeki başka okulda, bir süre sonra da Alanya ilçesinde farklı okullarda görevlendirildi. Tarafların 3 yıldır devam eden dava sürecinde görülen 11'inci duruşma, dosyadaki eksiklerin tamamlanması için ertelendi.
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