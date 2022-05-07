Son dakika: Köpük partisi boşanma davasına delil oldu! Genç kadın okuldan gelen mesaj ile şoke oldu





'ARKADAŞLIK DIŞINDA İLİŞKİMİZ YOK'

A.K.P. de mahkemeye sunduğu cevap dilekçesinde, ev tozu ve akar alerjisi nedeniyle temizlik takıntısının normal seviyede olduğunu kaydetti. Zina suçlamasını iftira olarak nitelendiren A.K.P., dilekçesinde "G.Ö. de bu iftiraya maruz kaldı. Boşanmak istememin G.Ö. ile ilgisi yoktur. Ben müdür yardımcısı maaşıyla geçinmeye çalışırken davacının fahiş tazminat ve nafaka talebi, kötü niyetinin açık göstergesidir. G.Ö.'nün davacıya mesaj atma olayı doğru değildir. Davacı suç uydurmaktadır. Meslektaşım G.Ö. ile arkadaşlık dışında hiçbir ilişkimiz yok. Birlikte tatile çıkmadık, asla aynı evde kalmadık" dedi.

'SÖYLENTİLERE SEBEBİYET VERDİ'

Manavgat 2'nci Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmada dinlenen tanıklardan S.S., A.K.P.'nin müdür yardımcısı, G.Ö.'nün de öğretmen olarak görev yaptığı okulda eğitim gördüğünü ve 2018'de mezun olduğunu belirtti. S.S., ifadesinde, "2018 yılı eğitim döneminde 2 veya 3 kere A.K.P ile G.Ö. hocamı bahçede yürürken elleri birbirlerinin beline sarılı gördüm. Okulda bu şekilde yürümeleri söylentilere de sebebiyet verdi. Sınıfta nöbetçi olduğum zaman A.K.P. hocamın odasına çay götürmüştüm, kapı kilitliydi. Hocam kapıyı açtığında G.Ö. hocam içerideydi. Çayı verip odadan çıktım" dedi.