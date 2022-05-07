Antalya'da duygulandıran anlar! Türk bayrağını temizleyip tabelaya astı
Antalya'nın Kepez ilçesindeki 75. Yıl Bulvarı'nda yere düşen Türk bayrağı temizlik görevlisi tarafından fark edildi. Görevli yere düşen Türk bayrağını kaldırarak yol kenarındaki bilgi tabelasına astı.
Antalya'da görevli temizlik görevlisi yerde bulduğu Türk bayrağını temizleyip, bilgi tabelasına tutturduğu sopaya astı.
Bu anlar, yoldaki sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Olay, Kepez ilçesi 75'inci Yıl Bulvarı'nda meydana geldi. Temizlik görevlisi, bulvarda temizlik yaptığı sırada, yerde kirlenmiş halde bulduğu Türk bayrağını alarak temizledi.
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