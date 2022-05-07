Antalya’da duygulandıran anlar! Türk bayrağını temizleyip tabelaya astı

Bilgi tabelasına sopa takan görevli, daha sonra iple bayrağı bağladı. Temizlik görevlisinin bu anları, yoldan geçen sürücü tarafından anbean kaydedildi.

Sürücünün alkışladığı temizlik görevlisi, elini kaldırıp selam verdikten sonra işine devam etti.