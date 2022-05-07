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Antalya'da duygulandıran anlar! Türk bayrağını temizleyip tabelaya astı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.05.2022 Güncelleme Tarihi: 07.05.2022
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Antalya’da duygulandıran anlar! Türk bayrağını temizleyip tabelaya astı

Antalya'nın Kepez ilçesindeki 75. Yıl Bulvarı'nda yere düşen Türk bayrağı temizlik görevlisi tarafından fark edildi. Görevli yere düşen Türk bayrağını kaldırarak yol kenarındaki bilgi tabelasına astı.

Antalya'da görevli temizlik görevlisi yerde bulduğu Türk bayrağını temizleyip, bilgi tabelasına tutturduğu sopaya astı.

Bu anlar, yoldaki sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Kepez ilçesi 75'inci Yıl Bulvarı'nda meydana geldi. Temizlik görevlisi, bulvarda temizlik yaptığı sırada, yerde kirlenmiş halde bulduğu Türk bayrağını alarak temizledi.

Bilgi tabelasına sopa takan görevli, daha sonra iple bayrağı bağladı. Temizlik görevlisinin bu anları, yoldan geçen sürücü tarafından anbean kaydedildi.

Sürücünün alkışladığı temizlik görevlisi, elini kaldırıp selam verdikten sonra işine devam etti.

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