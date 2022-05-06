Son dakika: Tuzla tersanesinde patlama! Çok sayıda yaralı var

TÜPTEN GAZ SIZDI İDDİASI

A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ bölgeden detayları aktardı. Kutludağ, "Bize gelen ilk bilgiler Tuzla tersanesinde bir patlama olduğu yönündeydi ama olayın öyle olmadığı anlaşıldı. Karbondioksit gazı sızıntısı meydana geldiği belirtildi. İşte bu gazdan zehirlenen 4 işçi de şu anda zehirlenmiş durumda. Onlar da hastaneye kaldırıldı. İşçilerle yaptığımız görüşmede bir tüpten gazın sızdığını iddia ettiler. Olayın ardından ekipler bölgeye sevk edilmiş durumda." ifadelerini kullandı.