Son dakika: Tuzla tersanesinde patlama! Çok sayıda yaralı var
Son dakika haberi... Tuzla tersanesindeki gemide gaz sıkışmasından dolayı patlama oldu. İlk belirlemelere göre 4 işçi zehirlendi. Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor. Detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ bölgeden aktardı.
Tuzla'da bir tersanede karbondioksit gazından etkilenen 4 işçi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Tersaneler Caddesi'ndeki bir tersanede henüz belirlenemeyen karbondioksit sızıntısı meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, UMKE ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre, gazdan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.
TÜPTEN GAZ SIZDI İDDİASI
A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ bölgeden detayları aktardı. Kutludağ, "Bize gelen ilk bilgiler Tuzla tersanesinde bir patlama olduğu yönündeydi ama olayın öyle olmadığı anlaşıldı. Karbondioksit gazı sızıntısı meydana geldiği belirtildi. İşte bu gazdan zehirlenen 4 işçi de şu anda zehirlenmiş durumda. Onlar da hastaneye kaldırıldı. İşçilerle yaptığımız görüşmede bir tüpten gazın sızdığını iddia ettiler. Olayın ardından ekipler bölgeye sevk edilmiş durumda." ifadelerini kullandı.
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