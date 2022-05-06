Marmara’daki o ilde yapılacak düğünler için flaş takı kararı! Düğünlere gitmeyecekler

Keles ilçesine bağlı Kozbudaklar köyünün ihtiyar heyeti, çok ilginç ve emsal kararlar alarak evlenecek çiftlerin ve ailelerin zor durumda kalmasının önüne geçti.

Tüm köye duyurulan kararlara göre, bundan böyle düğünlerde ve nişanda gelin adaylarına küpe, yüzük, saat ve 4 adet 20 gram bilezik haricinde başka takı takılmayacak.