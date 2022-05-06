06 Mayıs 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Marmara'daki o ilde yapılacak düğünler için flaş takı kararı! Düğünlere gitmeyecekler

Marmara'daki o ilde yapılacak düğünler için flaş takı kararı! Düğünlere gitmeyecekler

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.05.2022 Güncelleme Tarihi: 06.05.2022
ABONE OL
Marmara’daki o ilde yapılacak düğünler için flaş takı kararı! Düğünlere gitmeyecekler

Düğün ve nişan öncesi istenilen takılar adet ve gelenek altında adeta soyguna dönüştü. Gençlerin önünü kapatan bu istekler için Bursa'daki ihtiyar heyeti harekete geçti.

Bursa'da ihtiyar heyeti, aileleri ekonomik dara düşürmeyecek bir takım kararlar aldı. Düğün ve nişanlarda insanları maddi zora sokacak takılar takılmayacak. Karara uymayanın düğününe gidilmeyecek.

Keles ilçesine bağlı Kozbudaklar köyünün ihtiyar heyeti, çok ilginç ve emsal kararlar alarak evlenecek çiftlerin ve ailelerin zor durumda kalmasının önüne geçti.

Tüm köye duyurulan kararlara göre, bundan böyle düğünlerde ve nişanda gelin adaylarına küpe, yüzük, saat ve 4 adet 20 gram bilezik haricinde başka takı takılmayacak.

Takı seti, söz bileziği, arma gibi ziynet eşyalarının takılması ise yasak. Düğünlerde davetiye ve şeker haricinde davet hediyesi verilmeyecek.

Büyük nişan törenleri yasaklanarak, nişan törenleri aile arasında yapılacak. Köyde düğünlerde tavuk alma, baklava alma gibi etkinlikler yapılmayacak.

Kuaföre gelin ve kız kardeşleri haricinde kimse götürülmeyecek. Sünnet cemiyetlerinde sağdıçlar mendille, düğünlerde bez ile okunacak.

Düğün sonrası sağdıç gezmesi yapılmayacak. Ayrıca ihtiyar heyetinin aldığı karara göre hac ve umre dönüşlerinde zemzem ve hurma haricinde başka hediye dağıtılmayacak.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA