Cuma hutbesi 6 Mayıs 2022! Diyanet bu haftaki Cuma hutbesi konusu nedir? Arapça ve Türkçe tam metni!

6 Mayıs Cuma hutbesi yayımlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her perşembe günü yayımlanan Cuma hutbesinde bu hafta şükretmenin öneminden bahsediliyor. Cuma hutbesi, İslam alemini bilinçlendirmek ve dini bilgiler konusunda farkındalık yaratmak için büyük önem taşıyor. Peki, bu haftaki Cuma hutbesi konusu nedir? İşte 6 Mayıs 2022 Cuma hutbesi Arapça ve Türkçe tam metni...

ŞÜKÜR SANA EY ŞEKÛR

Muhterem Müslümanlar!

Geliniz, şu mübarek Cuma saatinde, Cenab-ı Hakkın bizlere ihsan ettiği sayısız nimetlerinden bazılarını hep birlikte tefekkür edelim: