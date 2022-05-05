05 Mayıs 2022, Perşembe
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Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde feci kaza! Arabanın çarpıp kaçtığı iddia edilen motosikletli hayatını kaybetti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.05.2022
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Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde feci kaza! Arabanın çarpıp kaçtığı iddia edilen motosikletli hayatını kaybetti

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde motorsikletiyle kaza yaptığı iddia edilen 09 AFC 837 plakalı motosikletin kullanıcısı Ali Eryiğit (38) hayatını kaybetti. Eryiğit'in kullandığı motosiklete başka bir aracın çarpıp olay yerinden kaçtığı değerlendiriliyor.

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