Akılalmaz ölüm! Traktörden seken taş onu hayattan kopardı

Olay, saat 20.00 sıralarında Sazköy Mahallesi Dörtkuyular mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Orhan Kuş, 48 TF 154 plakalı traktörüyle çalıştığı sırada, otların içerisinde bulunan bir taş sekerek tarlada çalışan oğlu Nebi Kuş'un boynuna isabet etti.