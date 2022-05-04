Karagöz sanatçısı Metin Özlen vefat etti
Karagöz sanatçısı Metin Özlen, yoğun bakımda tedavi gördüğü Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayata veda etti. Üzücü haberi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu.
Türk geleneksel sanatlarından olan Karagöz alanında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca "Yaşayan İnsan Hazinesi" olarak ilan edilen Metin Özlen, 82 yaşında vefat etti.
Metin Özlen, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi görüyordu.
Üzücü haberi sosyal medya hesabından duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hayal perdesinden ebedi âleme göçtü. Kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.
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