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İzmir'de peş peşe trafik kazası! 13 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.05.2022
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İzmir’de peş peşe trafik kazası! 13 yaralı

İzmir’in Aliağa ve Tire ilçelerinde gece saatlerinde trafik kazası meydana geldi. Otomobillerin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında toplam 13 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Şakran Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çanakkale yönünden gelen İsmail B. idaresindeki 35 ASV 385 Kartal marka otomobil ile Uğur G. idaresindeki 35 AKZ 941 otomobil Bölük kavşağında çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada araçlarda bulunan toplam 8 kişi yaralanırken, 35 AKZ 941 plakalı otomobil içerisinde sıkışan yolcu itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar ambulanslarla Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

TİRE'DE DE KAZA!

İzmir'in Tire ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 22.00 sıralarında İlçeye bağlı Kızılcahavlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ödemiş'ten Tire yönüne gitmekte olan E.Y. idaresindeki 35 AFP 560 plakalı otomobil ile Kahrat Mahallesi tali yolundan Kızılcahavlu Mahallesi istikametine geçiş yapmakta olan F.A. idaresindeki 09 DM 800 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişiye ilk müdahalelerini yapan sağlık ekipleri, yaralıları ambulans ile Tire ve Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma ekiplerinin kazayla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.

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