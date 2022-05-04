İzmir’de peş peşe trafik kazası! 13 yaralı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada araçlarda bulunan toplam 8 kişi yaralanırken, 35 AKZ 941 plakalı otomobil içerisinde sıkışan yolcu itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar ambulanslarla Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.