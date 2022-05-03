Sosyal medyaya video çekme uğruna ortalığı savaş alanına çevirdi! Ehliyetsiz sürücü fırına daldı
İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde ehliyetsiz genç, direksiyon kontrolünü kaybederek kiraladıkları araçla ekmek fırınına daldı. Kaza anında araçtakilerin camdan sarkarak sosyal medya için video çektiği kaza öncesi ve kaza anı kameralara saniye saniye yansıdı.
Kaza, geçen gün saat 17.00 sularında İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesi Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde gerçekleşti.
FIRINA DALDI
Edinilen bilgiye göre, kiralık olduğu öğrenilen araçla arkadaşları ile gezmeye çıkan ehliyetsiz sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek sokak üzerinde bulunan bir fırına daldı. Kazanın olduğunu görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
KAZADAN SONRA ARAÇTAN KAÇTILAR
Kaza yapan araçta bulunan 4 kişi ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Fırın çalışanlarının ve sürücünün panik yaşadığı kazada yaralanan olmadı.
DEHŞETE DÜŞÜREN KAZA KAMERADA
Otomobilin içinde bulunan gençlerden biri kaza olmadan saniyeler öncesini ve kaza anını hem cep telefonuna kaydedip daha sonra da sosyal medya hesabında paylaştı.
Görüntülerde gençlerin camlardan sarkarak yüksek sesle müziğe eşlik ettikleri görülüyor. Kaza anı ile ilgili ekmek fırınının güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise, içeride 4 kişinin konuştuğu ve otomobilin bir anda içeri girdiği görülüyor. Kazadan hemen sonra otomobil içindeki gençlerinde çıktıkları görülüyor.
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