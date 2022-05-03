Sosyal medyaya video çekme uğruna ortalığı savaş alanına çevirdi! Ehliyetsiz sürücü fırına daldı

FIRINA DALDI

Edinilen bilgiye göre, kiralık olduğu öğrenilen araçla arkadaşları ile gezmeye çıkan ehliyetsiz sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek sokak üzerinde bulunan bir fırına daldı. Kazanın olduğunu görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.