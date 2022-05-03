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Son dakika... Şırnak’ta terörün finans kaynaklarına operasyon: 55 gözaltı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.05.2022
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Son dakika... Şırnak’ta terörün finans kaynaklarına operasyon: 55 gözaltı

Son dakika haberi... Şırnak’ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlendi. Yapılan Kaçakçılık ve Asayiş operasyonunda uyuşturucu madde, gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, 55 kişi gözaltına alındı.

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