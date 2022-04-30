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Niğde'yi sağanak vurdu: Araçlar su altında kaldı

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 30.04.2022
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Niğde’yi sağanak vurdu: Araçlar su altında kaldı

Niğde'de etkisi yoğun bir şekilde hissedile sağanak yağış hayatı olumsuz olarak etkiledi. Sağanak nedeniyle yollar su altında kaldı, araçlar su altında kaldı.

Niğde'de öğleden sonra etkili olan sağanak yağış ve lokal dolu, hem şoförlere ve vatandaşlara oldukça zor anlar yaşattı.

Bir takım evleri su bastı, yollar da adeta göle döndü.

Adana Caddesi'ndeki demir yolu alt geçidinde bir araç suda mahsur kaldı. Kimi evleri ise su bastı.

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