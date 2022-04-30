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İstanbul'da 1 Mayıs etkinlikleri dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.04.2022
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İstanbul’da 1 Mayıs etkinlikleri dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Valiliği, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" etkinlikleri dolayısıyla yarın kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu.

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