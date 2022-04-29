29 Nisan 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Muğla'da deprem! 3,8 büyüklüğünde şiddetle sallandılar! AFAD son depremler listesi

Muğla'da deprem! 3,8 büyüklüğünde şiddetle sallandılar! AFAD son depremler listesi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.04.2022 Güncelleme Tarihi: 29.04.2022
ABONE OL
Muğla’da deprem! 3,8 büyüklüğünde şiddetle sallandılar! AFAD son depremler listesi

AFAD tarafından yapılan açıklamada Muğla'nın Menteşe ilçesinde 3.8 şiddetinde bir deprem meydana geldiği açıklandı. Depremin derinliği 6,98 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD tarafından yapılan açıklamada Muğla'nın Menteşe ilçesinde 3.8 şiddetinde bir deprem meydana geldiği açıklandı.

Saat 20.35'te yaşanan depremin derinliği ise 6,98 kilometre olarak ölçüldü.

DEPREMİN DETAYLARI

SON DEPREMLER

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA