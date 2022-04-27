Tecavüzcü koca karısına ormanda dehşeti yaşattı! ’Acılarına son vereceğim’

"ZEHİRLİ ŞIRINGAYI SAPLARIM"

Bu sırada da İ.K'ye vurmaya devam eden İ.M.K. daha sonra eşinin eşyalarını bir valize koydu ve "Senin ölümün benim elimden olacak. Evden gidiyoruz" diyerek eşini kapıdan çıkarmaya çalıştı. Direnen kadını dövmeye devam eden İ.M.K. "Yanımda zehirli bir şırınga var. Benimle geleceksin. Gelmezsen bu şırıngayı sana saplarım ve anında ölürsün" tehididiyle zorla arabaya bindirdi.