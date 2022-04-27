Bugünün Kadir Gecesi olduğu nasıl anlaşılır? Kadir Gecesi'nde gökyüzü nasıl olur? Kadir Gecesi alametleri nelerdir?
Kadir Gecesi olduğu nasıl anlaşılır? Sayısız manevi güzelliğin yaşandığı ve mükafatların sınırsız olarak verildiği Kadir Gecesi bugün idrak edilecek. Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başladığı gün olan Kadir Gecesi'nin alametleri merak ediliyor. Peki, bugünün Kadir Gecesi olduğu nasıl anlaşılır? Kadir Gecesi'nde gökyüzü nasıl olur? Kadir Gecesi alametleri nelerdir? İşte Kadir Gecesi ile ilgili merak edilenler...
Bugünün Kadir Gecesi olduğu nasıl anlaşılır? Ramazan ayının 27'nci gecesi idrak edilen Kadir Gecesi, Müslüman alemi tarafından bugün huşu içinde karşılanacak. Kadir Gecesi'ni ibadetler içerisinde geçirecek olan vatandaşlar, bu mübarek gece hakkında bazı sorulara yanıt aramaya başladı. Peki, bugünün Kadir Gecesi olduğu nasıl anlaşılır? Kadir Gecesi'nde gökyüzü nasıl olur? Kadir Gecesi alametleri nelerdir? İşte cevaplar...
KADİR GECESİ OLDUĞU NASIL ANLAŞILIR?
Hadislerde Ramazan'ın 20. gününden sonraki tek günlerde aranması söylenmesine rağmen, daha sonra karmaşa çıkmaması için Ramazanın 27. gününün gecesi Kadir Gecesi sayılmıştır. Hicrî takvime göre de Kadir Gecesi Ramazan Ayı'nın son 10 gününde bulunur.
KADİR GECESİ ALAMETLERİ NELERDİR?
Öncelikle bir yılın içinde gizlenmiş Kadir gecesini en çok Ramazan ayında aramak gerekir. Kadir Gecesini Ramazanın son on gününde arayın" hadisi şerifinin işaret ettiği gibi, Ramazan ayının son 10 gününde aramak gerekir.
Ramazan ayının da özellikle tek günlerinde olduğu söylenmektedir. Ve resmi olarak kutlanan Ramazan'ın 27. Gecesinde olması muhtemeldir. Bu hesaba göre Ramazan ayının özellikle 21.,23., 25., 27. ve 29. geceleri Kadir gecesi olabilir.
Kadir Gecesi'nin, ramazan ayının hangi günü olduğuna dair kesin bir bilgi bulunmamasının hikmetleri üzerinde duran âlimler, bu konuda farklı görüşler serdetmişlerdir. Bunlardan birine göre Kadir Gecesi'nin bildirilmesi hâlinde Müslümanların sadece o geceyi ihya etmekle yetinme hatasına düşebilecekleri ifade edilmiştir. Hâlbuki kısmî belirsizlik sayesinde müminlerin Kadir Gecesi ümidiyle bütün ramazan gecelerini ibadet şuuru içerisinde geçirmeleri istenmiştir. Ayrıca bu sayede, o geceyi tazimde aşırıya kaçılmasının da önüne geçildiği belirtilmiştir. (Zemahşerî, IV, 780; Fahreddin er-Râzî, XXXII, 229-230.)
Dini alimler Kadir Gecesini anlamak için şu tarifi yapıyorlar; Kadir gecesi, açık ve sakin olur, ne sıcak, ne de soğuk olur. Ertesi sabah güneş, kızıl olup, şuasız doğar. Kadir Gecesinde köpek sesi duyulmaz diyen âlimler de olmuştur.
Kadir Gecesi'ne dair bazı alametler zikredilmiştir. Bu bağlamdaki rivayetlerin birinde, "Kadir Gecesi açık ve net bir gecedir. Sanki bu gecenin içinde ışıldayan bir ay vardır. Bu gece sakin, yağmursuz bir gecedir. Ne sıcaktır, ne de soğuk. Yıldızsızdır. O gecenin sabahında güneş ışınsız (ışınları gözü almayacak şekilde) doğar." (Ahmed b. Hanbel, Müsned, XXXVII, 425.) buyurulmuştur. Bununla birlikte tabiatta, Kadir Gecesi'nin hangi gece olduğunu ispat eden kesin ve somut bir işaretten bahsetmek mümkün değildir. Çünkü tabiat olaylarının bölgelere göre değişiklik arz edeceği malumdur.
KADİR GECESİ ANLAM VE ÖNEMİ
Kadir gecesi, Yüce Allah'ın insanlığa kurtuluş çağrısı olan Kuran'ın indirilmeye başladığı, esenlik ve güvenliğin her tarafa yayıldığı, sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği bir gecedir.
Kadir gecesi; Yüce Mevla'nın hakkında müstakil bir sure indirdiği ve bu surede, "Doğrusu biz Kur'an'ı Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Cebrail O gece, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de inerler. O gece,tan yerinin ağarmasına kadar süren bir esenliktir." buyurduğu müstesna bir gecedir.
KADİR GECESİNDE NASIL İBADET EDİLMELİDİR?
Kadir gecesini, namaz kılarak, Kur'ân-ı Kerim okuyarak, tevbe, istiğfâr ederek ve dua yaparak değerlendirmeli.
Üzerinde namaz borcu olanların nafile namazı kılmadan önce hiç değilse beş vakit kaza namazı kılmaları daha faziletlidir. Kazası yoksa nafile kılar.
Süfyan-i Sevrî: "Kadir gecesi dua ve istiğfar etmek namazdan sevimlidir. Kur'ân okuyup sonra dua etmek daha güzeldir." (Tecrid-i Sarih Tercemesi, VI, 313) demistir.
Aişe demiştir ki; Hz. Muhammed (s.a.v) 'e:
"- Ey Allah'ın Rasûlü! Kadir gecesine rastlarsam nasıl dua edeyim?" diye sordum. Rasûlüllah (s.a.s):
"- Allahümme inneke afüvvün tühibbü'l-afve fa'fu annî: Allah'ım sen çok affedicisin, affı seversin, beni affet." diye dua et, buyurdu (Tecrîd-i Sarih Tercemesi, VI, 314).
Kur'ân'da mübarek gecelerden şu şekilde bahsedilmektedir:
"Apaçık olan Kitab'a andolsun ki, biz onu mübârek bir gecede indirdik. Şüphesiz biz insanları uyarmaktayız." (Duhan 3)
"Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır." (Kadir 3)
Kandil geceleri namazların kılındığı, Kur'ân-ı Kerim'in okunduğu, duaların yapıldığı ve salavat-ı şerifelerin bolca getirildiği gecelerdir.
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