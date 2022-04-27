Bugünün Kadir Gecesi olduğu nasıl anlaşılır? Ramazan ayının 27'nci gecesi idrak edilen Kadir Gecesi, Müslüman alemi tarafından bugün huşu içinde karşılanacak. Kadir Gecesi'ni ibadetler içerisinde geçirecek olan vatandaşlar, bu mübarek gece hakkında bazı sorulara yanıt aramaya başladı. Peki, bugünün Kadir Gecesi olduğu nasıl anlaşılır? Kadir Gecesi'nde gökyüzü nasıl olur? Kadir Gecesi alametleri nelerdir? İşte cevaplar...

KADİR GECESİ OLDUĞU NASIL ANLAŞILIR?

Hadislerde Ramazan'ın 20. gününden sonraki tek günlerde aranması söylenmesine rağmen, daha sonra karmaşa çıkmaması için Ramazanın 27. gününün gecesi Kadir Gecesi sayılmıştır. Hicrî takvime göre de Kadir Gecesi Ramazan Ayı'nın son 10 gününde bulunur.