Son dakika: Datça açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 19.11'de merkez üssü Muğla'nın Datça ilçesine 171.41 kilometre mesafede Akdeniz'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.