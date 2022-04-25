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Son dakika: Datça açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.04.2022
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Son dakika: Datça açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem

Son dakika... Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre, 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Datça'nın yanı sıra kırsal Yazı, Yaka, Cumalı, Sındı ve Mesudiye mahallelerinde de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 19.11'de merkez üssü Muğla'nın Datça ilçesine 171.41 kilometre mesafede Akdeniz'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem, Datça'nın yanı sıra kırsal Yazı, Yaka, Cumalı, Sındı ve Mesudiye mahallelerinde de hissedildi.

Zeminden 13.40 kilometre derinlikte meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

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