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17 yaşındaki Beyzanur Sertkaya kazada öldü! Son paylaşımı yürek yaktı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 25.04.2022 Güncelleme Tarihi: 25.04.2022
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17 yaşındaki Beyzanur Sertkaya kazada öldü! Son paylaşımı yürek yaktı

İstanbul’un Tuzla ilçesinde park halindeki minibüse çarpan arabanın arka koltuğundaki 17 yaşındaki lise öğrencisi Beyzanur Sertkaya yaşamını yitirdi. Amca Kemal Sertkaya, araç sürücüsünün ehliyetinin olmadığını iddia ederek şikayetçi olduklarını belirtti. Talihsiz genç kızın kazadan birkaç saat önce yaptığı paylaşım yürekleri dağladı.

Kaza, 23 Nisan günü saat 22.00 sularında D-100 Karayolu Tuzla mevkii yan yolda gerçekleşti. Edirne yönüne hareket halinde bulunan Ali Nadir Şengül'ün hakimiyetindeki 41 AJG 185 plakalı otomobil, park halindeki 34 FOT 54 plakalı minibüse çarptı. Kazanın etkisiyle otomobildeki 4 şahıs sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, emniyet ve 112 ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden kurtarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi.

17 YAŞINDAKİ BEYZANUR SERTKAYA ÖLDÜ

Otomobilin sürücüsü hastaneye gitmemek için sağlık ekiplerine bir süre direndi. Polis ve sağlık ekiplerinin ikna çabalarının sonunda sürücü Ali Nadir Şengül, ambulansa bindirildi. Polisin olayla ilgili incelemesinin sürdüğü öğrenildi.

Olayda ağır yaralanan bir kişinin tedavisine yoğun bakımda devam edildiği bilgisi edinilirken 17 yaşındaki Beyzanur Sertkaya tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hastanede hayatını kaybetti.

KAZADAN BİRKAÇ SAAT ÖNCEKİ PAYLAŞIMI

Sertkaya, kaza sonrası ön otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Otopsinin ardından aile yakınlarına teslim edilen Beyzanur Sertkaya'nın cenazesinin Gebze'deki Pelitli Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi. Sertkaya'nın kazadan birkaç saat önce sosyal medya hesabından video paylaştığı da ortaya çıktı.

RAMAZAN BAYRAMI'NA HAZIRLANIYORMUŞ

Sertkaya ailesinin 5 kız çocuğundan biri olan lise öğrencisi Beyzanur Sertkaya'nın kazadan birkaç gün önce küçük yeğenine "Ramazan Bayramı için elbise alacağım. Sen de beğen birlikte alalım" dediği öğrenildi.

'KAZAYA KARIŞAN SÜRÜCÜNÜN EHLİYETİ YOK'

Beyzanur Sertkaya'nın amcası Kemal Sertkaya, kazayı sonradan öğrendiklerini belirterek "İftardan dönüyorlardı. Saat 22.00 civarıydı. Kazaya karışan sürücünün ehliyeti yokmuş, ondan şikayetçiyiz. Tam detaylı şekilde bilmiyorum ama otomobil sürücüsü ambulansa da binmek istememiş. Kazada öndeki iki kişiye bir şey olmamış. Arkadakilerden biri yoğun bakımda diğer yeğenime ise Allah rahmet eylesin" dedi.

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