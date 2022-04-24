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Son dakika: İETT otobüsü 16 araca çarptı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.04.2022 Güncelleme Tarihi: 24.04.2022
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Son dakika: İETT otobüsü 16 araca çarptı

Sarıyer'de yokuş aşağı ilerlerken freni boşalan İETT otobüsü, 16 arabaya çarparak durabildi. Kazada çok sayıda kişi yaralandı.

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Freni boşalan İETT otobüsü, 16 arabaya çarparak durabildi.

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Olay yerinden gelen ilk bilgilere göre; kazada çok sayıda kişi yaralandı.




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