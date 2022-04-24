SMA hastası Sare Uluçay için yatırdığı para şoke etti!
Son dakika haberine göre: SMA hastası Sare Uluçay'ın gen tedavisi için yardım kampanyası başlatıldı. Bugüne kadar 2 milyon 400 bin dolar toplandı. Denizli'deki bir işadamı ise kalan 5 milyon TL'yi kendisinin ödeyeceğini açıkladı. Ancak yolladığı rakam herkesi şaşkına uğrattı.
Sare Uluçay, 3 yıl önce Antalya'da dünyaya geldi. Minik yavrunun SMA hastası olduğunu öğrenildi. Ailesi, gen tedavi için 2 milyon 400 bin dolar toplandığını söyledi.
SMA HASTASI SARE'NİN AİLESİNİ YIKAN OLAY
Sare Uluçay'ın tedavisi için 5 milyon TL kaldığını belirten gönüllüler, bunun Denizli'deki bir firma sahibi tarafından kapatıldığını ifade etti.
FİRMA SAHİBİ ESKİ PARA SANMIŞ!
Gece gönüllülerin yaptığı açıklama herkesi şaşkına çevirdi. Gönüllüler, hesaba yatan paranın 5 milyon TL yerine 5 bin TL olduğunu, firma sahibinin gereken paranın Türk Lirası'ndan 6 sıfır atılmadan önceki hali olduğunu düşünerek hesaba 5 bin TL yatırdığını açıkladığını belirttiler.
UMUDUMUZU YIKTILAR
Anne Tülay Uluçay, "Umutlandırıp umudumuzu kırdılar. Ne yapacağımızı şaşırdık. Eşim kendisiyle 3 kez konuştu ve 5 milyon yatıracağını teyit etti. İnanılır gibi değil" dedi.
PARALARI KARIŞTIRMIŞ
Uluçay, şöyle devam etti: "Bizim dışımızda gelişen bir olay oldu. Gönüllülerimiz çok heyecanlanıp para toplandı diye açıkladılar. Bizden de onay almamışlardı. Hesaba para gelmeden biz açıklama yapmazdık.
Size de zaten paranın hesaba düşmesini bekliyoruz demiştim. Kalan 5 milyon'u verecek olan kişi aracıları arayıp ödeyeceğini söylemiş. Eşim de o kişiyle 3 kez konuştu ve 5 milyon yatıracağını teyit etti. Hesapta 5 bin TL olduğunu görünce ne yapacağımızı şaşırdık. Sonrasında eski para olarak düşündüğünü söylemiş bu kişi."
Kendilerini çok sayıda kişinin aradığını dile getiren anne Uluçay şunları söyledi: "Telefonlara yetişemedik. Neredeyse 500 kişi aradı. 'Sizin kampanyanız bitti. Niye para topluyorsunuz? Niye kapatmıyorsunuz' dediler. Kimseye laf anlatamadık. Kampanyamız hız kazanmıştı. Çok güzel gidiyordu. Sare adına dün bir sürü para gelmişti. Gönüllülerim 'Başka çocuklara yatırın kampanyamız bitti demişler. Başka çocuklara şifa olsun diye.' Bu haber akşam 10.00'da geldi. Resmen çıldırdık."
500 GRAMI KALDI
Sare'nin hastalığının ilerlediğini, gönüllülerin desteğiyle 1 yıldır kampanyayı sürdürdüklerini anlatan Uluçay, "Kızımın tedavi olabilmesi için 500 gramı kaldı. İnanın Sare çok yoruldu. Biz de. Sürekli hastanedeyiz. 6 tane makineye bağlı olarak yaşam mücadelesi veriyor. Bu kişi bizim kampanyamızı bu şekilde baltalamış oldu. Ne olur bize yardım edin. Bir an önce bitirelim bu kampanyayı ve kızım tedavi olmak için Dubai'ye gidebilsin. Yaşıtları gibi koşup oynayabilsin. Acıları dinsin" açıklamasında bulundu.
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