SMA hastası Sare Uluçay için yatırdığı para şoke etti!

500 GRAMI KALDI

Sare'nin hastalığının ilerlediğini, gönüllülerin desteğiyle 1 yıldır kampanyayı sürdürdüklerini anlatan Uluçay, "Kızımın tedavi olabilmesi için 500 gramı kaldı. İnanın Sare çok yoruldu. Biz de. Sürekli hastanedeyiz. 6 tane makineye bağlı olarak yaşam mücadelesi veriyor. Bu kişi bizim kampanyamızı bu şekilde baltalamış oldu. Ne olur bize yardım edin. Bir an önce bitirelim bu kampanyayı ve kızım tedavi olmak için Dubai'ye gidebilsin. Yaşıtları gibi koşup oynayabilsin. Acıları dinsin" açıklamasında bulundu.