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Antalya sahillerinde yoğunluk! Deniz suyu sıcaklığı 18 dereceye çıktı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.04.2022
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Antalya sahillerinde yoğunluk! Deniz suyu sıcaklığı 18 dereceye çıktı

Antalya'da, güneşli havayı değerlendirmek isteyen yerli ve yabancı turistler sahilde yoğunluk oluşturdu. Öte yandan Konyaaltı Sahili'ndeki bazı işletmelerin yaza hazırlık amacıyla çalışma yaptığı dikkati çekti.

Havanın 24, deniz suyu sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü kentte, sahillerde yoğunluk yaşanıyor.

Konyaaltı ve Lara plajlarından denize girerek serinleyen tatilcilerden bazıları, şezlonglarda güneşlendi, bazıları da sahilde yürüyüş yapıp, bisiklet sürdü.

Çocuklar ise deniz ve kumda oynamanın keyfini çıkardı.

Öte yandan Konyaaltı Sahili'ndeki bazı işletmelerin yaza hazırlık amacıyla çalışma yaptığı dikkati çekti.

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