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Kocaeli TEM otoyolu kaza ardından çıkan yangın sebebiyle trafiğe kapandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.04.2022 Güncelleme Tarihi: 19.04.2022
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Kocaeli TEM otoyolu kaza ardından çıkan yangın sebebiyle trafiğe kapandı

Kocaeli TEM otoyolu Kuruçeşme mevkiinde meydana gelen kaza ardından bir tırda yangın çıktı. Otoyolun İstanbul yönü trafiğe kapatıldı. Alev alev yanan tıra ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

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