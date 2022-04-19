Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün? Diyanet 2022 Kadir Gecesi ayın kaçında idrak edilecek?

Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün? İslam alemi için önemli günlerden olan Kadir Gecesi, Allah'ın insanlığa kurtuluş çağrısı olan Kur'an'ın indirilmeye başladığı gecedir. Bu mübarek geceyi ibadetler içerisinde geçirmeye hazırlanan vatandaşlar, Kadir Gecesi'nin tarihini araştırmaya başladı. Peki, Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün? 2022 Kadir Gecesi ayın kaçında idrak edilecek? İşte merak edilenler...

Ubey b. Ka'b der ki: "Kendisinden başka ilah olmayan Zat-ı Zülcelâl'e yemin olsun ki, Kadir Gecesi Ramazan ayındadır. Ve o gece Resûlullah (s.a.v.)'in bize kalkmamızı emrettiği gecedir, o da yirmi yedinci gecedir. Bunun emaresi, o gecenin sabahında güneşin beyaz ve ışınsız olarak doğmasıdır."