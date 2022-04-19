Gaziosmanpaşa'da kanlı gece! Karısını sokak ortasında öldürüp…
Gaziosmanpaşa'daki dehşet veren olayda 26 yaşındaki Sergen Arslan, iki çocuk annesi olan 23 yaşındaki eşi Demet Arslan'ı sokak ortasında tabancayla vurarak katledildi. Aynı silahla intihara teşebbüs eden Sergen Arslan ağır yaralı halde hastaneye kaldırılırken, görgü tanıkları şoke oldu.
Gaziosmanpaşa'da meydana gelen korkunç cinayette Sergen Arslan, sokak ortasında tartıştığı çocuklarının annesi Demet Arslan'ı tabancayla vurarak öldürdükten sonra intihara teşebbüs etti.
ÖNCE EŞİNİ SONRA KENDİNİ…
Olay, dün gece saat 01.00 sıralarında Yıldıztabya Mahallesi Divriği Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; Sergen Arslan henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı eşi Demet Arslan'a sokak ortasında silahla ateş etti.
2 çocuk annesi Demet Arslan kanlar içinde yere yığılırken, Sergen Arslan aynı silahla intihar girişinde bulundu.
HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR
Silah seslerini duyarak evlerinden çıkan çevre sakinleri, durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Demet Arslan'ın olay yerinden hayatını kaybettiğini belirlerken, ağır yaralanan Sergen Arslan'a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Sergen Arslan'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Çevredeki vatandaşlardan bilgi alan polis, olayın yaşandığı sokakta bir süre inceleme yaptı.
Ekiplerin çalışmalarından sonra Demet Arslan'ın cansız bedeni, cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
"BİR KADIN BİR ERKEK ÇAPRAZ OLARAK YATIYORLARDI"
Olayın olduğu sokakta yaşayan Asiye Birdal, "Silah sesine çıktım ben, yataktan sıçradım. Yukarı çıkıp baktığımda, yerde bir kadın bir erkek çapraz olarak yatıyorlardı. Kadın ölmüştü zaten. Polisler geldi, olay yeri inceleme yaptılar. Çok karışıktı buralar" dedi.
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