Uludağ’da ayılar orman köşklerine indi! Tatilcilerin panik anları kamerada
YAŞAM İHA
Kış turizminin en popüler merkezlerinden Uludağ'da, yemek bulamayan ayı ailesi tekrar yerleşim alanlarına indi. Ormandan Sarıalan bölgesine gelen ayılar günübirlikçilere korku dolu anlar yaşattı. O anlar saniye saniye kameraya kaydedildi.
Kar kalınlığının 83 santimetreye ulaştığı Uludağ'da ormandaki hayvanlar yiyecek bulmakta oldukça zorlanıyor.
Aç kalan ayılar Sarıalan'da orman köşklerinin bulunduğu alana inerek çöp kovalarında yemek aradı.
TATİLCİLERİ ŞOKE EDEN AN
Tatil yapmak için Uludağ'a gelen günübirlikçilerin, ayıları karşılarında gördüklerinde yaşadıkları panik ve şaşkınlık kameralara yansıdı.
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