18 Nisan 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Uludağ’da ayılar orman köşklerine indi! Tatilcilerin panik anları kamerada

Uludağ’da ayılar orman köşklerine indi! Tatilcilerin panik anları kamerada

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 18.04.2022 Güncelleme Tarihi: 18.04.2022
ABONE OL
Uludağ’da ayılar orman köşklerine indi! Tatilcilerin panik anları kamerada

Kış turizminin en popüler merkezlerinden Uludağ'da, yemek bulamayan ayı ailesi tekrar yerleşim alanlarına indi. Ormandan Sarıalan bölgesine gelen ayılar günübirlikçilere korku dolu anlar yaşattı. O anlar saniye saniye kameraya kaydedildi.

Kar kalınlığının 83 santimetreye ulaştığı Uludağ'da ormandaki hayvanlar yiyecek bulmakta oldukça zorlanıyor.

Aç kalan ayılar Sarıalan'da orman köşklerinin bulunduğu alana inerek çöp kovalarında yemek aradı.

TATİLCİLERİ ŞOKE EDEN AN

Tatil yapmak için Uludağ'a gelen günübirlikçilerin, ayıları karşılarında gördüklerinde yaşadıkları panik ve şaşkınlık kameralara yansıdı.

Tatilcilerin ayı paniği TATİLCİLERİN AYI PANİĞİ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA