İstanbul’da Jandarmadan kaçak cep telefonu operasyonu: 380 adet ele geçirildi

Giriş Tarihi:
18.04.2022
Güncelleme Tarihi: 18.04.2022
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Yasadışı bir şekilde temin ettikleri dünyaca tanınan markalara ait kaçak cep telefonlarını, başta İstanbul olmak üzere Türkiye genelinde piyasaya çıkarma hazırlığında bulunan 4 zanlı, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği aynı zamanlı operasyonlar sonucu yakalandı. Operasyonlarda; 380 akıllı telefon ve 3 bin akıllı cep telefonuna ait batarya ele geçirildi. Zanlılar ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.