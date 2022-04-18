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Takıntılı aşıktan rujlu intikam! Ablası ile beraber kabus oldular

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.04.2022 Güncelleme Tarihi: 18.04.2022
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Takıntılı aşıktan rujlu intikam! Ablası ile beraber kabus oldular

İstanbul'da bir müddet arkadaşlık ettiği adamı takıntı haline getiren 33 yaşındaki Selin B., ablasıyla beraber akıl almaz bir plana başvurdu. 15 Mart günü yanına aldığı rujla ayrıldığı H.Ç.'nin (47) otomobilinin camlarına küfürler yazan kadın, bununla yetinmedi ve aracın plakasını çaldı. Arabasının başına gelince gördüğü manzara karşısında şoke olan H.Ç., otomobilini satmak zorunda kalırken savcılığa başvurarak saldırgan kardeşlerden şikayetçi oldu.

İddiaya göre, 47 yaşındaki H.Ç., bir müddet arkadaşlık ettiği 33 yaşındaki Selin B. ile olan ilişkisini bitirdi. Bu durumun üzerine H.Ç.'yi takıntı haline getiren kadın, kendine göre intikam almak için tuhaf bir yola başvurdu.

"NAMIM OLSUN SENİNLE UĞRAŞACAĞIM"

Takıntılı kadının ablası Serpil B., H.Ç.'ye yönelik 'Namım olsun seninle uğraşacağım, karı kılıklı, kardeşimi üzdün ben de seni üzeceğim' şeklinde hakaret ve tehdit içeren mesajlar atarken, bununla da yetinmeyerek kardeşiyle birlikte bir plan yaptı.

EVİNİN ÖNÜNE PUSU KURDU

İddiaya göre 2 kadın 14 Mart 2022 günü H.Ç.'nin Maltepe'deki evinin önüne pusu kurarak park halindeki aracını mahvetti.

RUJLU KÜFÜRLER

Ellerindeki rujla lüks aracın ön camına küfürler yazan 2 kadın, ardından da ruju aracın sileceğine sıkıştırdı.

SAVCILIĞA KOŞTU

Ardından arabanın üst kısmını çizerek tehdit içerikli sözler yazan Selin B., plakayı da sökerek ablasıyla birlikte olay yerinden uzaklaştı. Bir süre sonra aracının yanına giden H.Ç. ise yaşadığı şokla soluğu savcılıkta aldı. Talihsiz adam, iddiaya göre arabasını bu hale getiren abla kardeşten şikayetçi oldu.

"35 BİN LİRA ZARARIM OLDU VE ARABAMI SATMAK ZORUNDA KALDIM"

Savcılığa ilettiği suç duyurusunda H.Ç., 15 Mart 2022 günü aracının yanına gittiğinde karşılaştığı manzarayı anlatarak "Daha önceden tanıdığım Selin B. ve Serpil B. ile aramda husumet var. İkisi de daha önceden bana tehdit ve hakaret içeren mesajlar atmıştı. Aracıma bu 2 kişinin zarar verdiğini düşünüyorum. Toplamda 35 bin lira zararım oldu ve arabamı satmak zorunda kaldım" dedi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ise olayla ilgili soruşturma başlattı.

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