Takıntılı aşıktan rujlu intikam! Ablası ile beraber kabus oldular

"35 BİN LİRA ZARARIM OLDU VE ARABAMI SATMAK ZORUNDA KALDIM"

Savcılığa ilettiği suç duyurusunda H.Ç., 15 Mart 2022 günü aracının yanına gittiğinde karşılaştığı manzarayı anlatarak "Daha önceden tanıdığım Selin B. ve Serpil B. ile aramda husumet var. İkisi de daha önceden bana tehdit ve hakaret içeren mesajlar atmıştı. Aracıma bu 2 kişinin zarar verdiğini düşünüyorum. Toplamda 35 bin lira zararım oldu ve arabamı satmak zorunda kaldım" dedi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ise olayla ilgili soruşturma başlattı.