‘Hayallerimin peşinden gideyim’ derken 700 bin TL’sinden oldu! ’Oyuncu olacaksın’ deyip senaryo ezberletti

"ÇALIŞAYIM DİYE SENARYO VERDİ"

Yaşadıklarını Sabah'a anlatan Cüneyd Eldem; "Benim en büyük hayalimdi. Çok sevdiğim için mi nedir bilmem ama basiretim bağlandı. Her duruma çok güzel bahaneler üretiyor ve beni ikna ediyordu. Mucize doktor dizisi olmayınca bana sana başrol buldum dedi. TRT'de tarihi dizide oynayacaksın dedi. Sözleşme getirdi, altında ünlü bir yapım firmasının adı, TRT ismi falan her şey gerçek gibiydi. Dizi adı da "Abdulmecid Han" bende imzaladım. Bunun için de benden 240 bin lira menajerlik ücreti aldı. Ardından yine KDV ödemesi diye binlerce lira daha aldı. Bana çalışayım diye senaryo verdi. Dizinin tanıtım çekimleri için fotoğraf çekilecek deyip çekim parası aldı. Bunların hepsi sana geri iade edilecek dediği için tereddüt etmeden verdim." ifadelerini kullandı.