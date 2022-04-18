Bu çiçeği sakın koparmayın! Cezası 80 bin TL

Karların erimeye başlamasının ardından dağlık bölgelerde yetişen ve halk arasında ''Ağlayan Gelin'' ile "Hüzün Çiçeği" ismi verilen ters laleler, Elazığ'ın Arıcak ve Alacakaya ilçelerinde tabloları aratmayan görüntüler oluşturdu.