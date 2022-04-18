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Bu çiçeği sakın koparmayın! Cezası 80 bin TL

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 18.04.2022 Güncelleme Tarihi: 18.04.2022
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Bu çiçeği sakın koparmayın! Cezası 80 bin TL

Doğu ile Güney Doğu Anadolu bölgelerinin yüksek rakımlı kesimlerinde yetişen ve halk arasında "Ağlayan Gelin" ve "Hüzün Çiçeği" olarak bilinen ters laleler, Elazığ Arıcak’ta ilk baharla beraber büyüleyici manzara sunuyor. Ters lalelerden birini koparmanın cezası 80 bin 465 bin TL ceza veriliyor.

Karların erimeye başlamasının ardından dağlık bölgelerde yetişen ve halk arasında ''Ağlayan Gelin'' ile "Hüzün Çiçeği" ismi verilen ters laleler, Elazığ'ın Arıcak ve Alacakaya ilçelerinde tabloları aratmayan görüntüler oluşturdu.

2 HAFTA GÖRSEL ŞÖLEN SUNUYOR

Halk arasında sevdiğine kavuşamadığı için ağlayan gelini temsil eden ters lalelerin görsel şöleni yaklaşık 2 hafta sürüyor.

NESLİ KORUMA ALTINA ALINIYOR

İlkbahar mevsiminde kısa süreli çiçek açan ters laleler, dağlık bölgelerin yanı sıra, ilçeye bağlı yüksek rakımlı köylerde yaşayanlar tarafından bahçelere ekilerek nesli tükenmesin diye koruma altına alınıyor.

Ters laleler Elazığ'ın yanı sıra Tunceli, Bingöl, Diyarbakır, Adıyaman, Hakkari, Van, Şanlıurfa, Şırnak ve Muş'ta görülüyor.

KOPARMANIN CEZASI 80 BİN TL

Yılda 15 gün açan, nesli tehlike altında olan ters lalelerin, bir tanesini koparan kişiye 80 bin 465 lira idari para cezası kesiliyor.

Bu çiçeği sakın koparmayın! BU ÇİÇEĞİ SAKIN KOPARMAYIN!

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