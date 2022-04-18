Bu çiçeği sakın koparmayın! Cezası 80 bin TL
YAŞAM İHA
Doğu ile Güney Doğu Anadolu bölgelerinin yüksek rakımlı kesimlerinde yetişen ve halk arasında "Ağlayan Gelin" ve "Hüzün Çiçeği" olarak bilinen ters laleler, Elazığ Arıcak’ta ilk baharla beraber büyüleyici manzara sunuyor. Ters lalelerden birini koparmanın cezası 80 bin 465 bin TL ceza veriliyor.
2 HAFTA GÖRSEL ŞÖLEN SUNUYOR
Halk arasında sevdiğine kavuşamadığı için ağlayan gelini temsil eden ters lalelerin görsel şöleni yaklaşık 2 hafta sürüyor.
NESLİ KORUMA ALTINA ALINIYOR
İlkbahar mevsiminde kısa süreli çiçek açan ters laleler, dağlık bölgelerin yanı sıra, ilçeye bağlı yüksek rakımlı köylerde yaşayanlar tarafından bahçelere ekilerek nesli tükenmesin diye koruma altına alınıyor.
KOPARMANIN CEZASI 80 BİN TL
Yılda 15 gün açan, nesli tehlike altında olan ters lalelerin, bir tanesini koparan kişiye 80 bin 465 lira idari para cezası kesiliyor.
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