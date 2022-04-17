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Son dakika: Şırnak Valiliğinden toz taşınımı uyarısı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.04.2022 Güncelleme Tarihi: 17.04.2022
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Son dakika: Şırnak Valiliğinden toz taşınımı uyarısı

Son dakika... Bahar havalarının etkili olmasıyla riskler de artıyor. Bunlardan biri de toz taşınımı. Konuya dair açıklama Şırnak Valiliğinden geldi. Valilik yoğun toz taşınımına karşı vatandaşları uyardı.

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