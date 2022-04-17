İlk kez o ilde keşfedildi! Dünya literatürüne girdi

"Yeni tespit ettiğimiz tür, Eskişehir'in birkaç yerinden toplandı. Kalabak ve Tandır mahallelerinde bu türe rastladık. Arazi çalışmalarında örnekleri topladık. Daha sonra bu örneklerin ayrımı yapıldı. Bu türlerin hepsi gözden geçirildi. Bunun ardından farklı örümcekleri ayırdık. Dünyada yapılmış çalışmaları inceledik. Yaklaşık 2 yıl süren çalışma sonunda yeni tür olduğuna karar verdik. Teşhisler, fotoğraflar, literatür taraması gibi işlemleri yaptıktan sonra Arthropoda Selecta adlı uluslararası hakemli bir dergide yayımlandı. Bu türe 'Brachythele zonsteini' adını verdik. Daha önce birlikte çalıştığımız araknolog Sergei Zonstein'a ithafen örümceğin adını vermeyi uygun gördük."

YUVASININ ÜZERİNE KAPATTIĞI KAPAĞIN TİTREŞİMİ SAYESİNDE AVLANIYOR

Özkütük, "Brachythele zonsteini" türünün, toprak altında yaşadığını için "tuzakçı örümcek" olarak da adlandırıldığını bildirdi.