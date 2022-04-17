Antalya’da yürek burkan olay! 2 yaşındaki kız çocuğu kamyonetin altında kaldı

VATANDAŞLAR UYARDI AMA...

Bu esnada kamyonete binen sürücü Mehmet A. (32), aracı hareket ettirdi. Bu sırada kamyonetin altında küçük kızın olduğunu fark eden çevredekiler sürücüyü uyardı.

Suriyeli Tulin Abo Snisleh sürücünün durdurduğu kamyonetin altından çıkarılırken durum 112'ye bildirildi.