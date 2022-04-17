Antalya'da yürek burkan olay! 2 yaşındaki kız çocuğu kamyonetin altında kaldı
Antalya'da kardeşleri ile çöp atmaya giden ve daha sonra kamyonun altında oyun oynayan 2 yaşındaki Suriyeli küçük kız, kamyonun hareket etmesi ile feci şekilde can verdi. Acı haber karşısında yıkılan aileyi yakınları teselli etti.
Antalya'da, kamyonetin altında kalan Suriyeli Tulin Abo Snisleh (2), hayatını kaybetti.
Olay, dün saat 18.30 sıralarında Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi 2311 sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre çöp dökmeye giden kardeşlerinin peşinden giden sokağa çıkan Tulin Abo Snisleh, park halindeki kamyonetin altına girdi.
VATANDAŞLAR UYARDI AMA...
Bu esnada kamyonete binen sürücü Mehmet A. (32), aracı hareket ettirdi. Bu sırada kamyonetin altında küçük kızın olduğunu fark eden çevredekiler sürücüyü uyardı.
Suriyeli Tulin Abo Snisleh sürücünün durdurduğu kamyonetin altından çıkarılırken durum 112'ye bildirildi.
İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede minik Tulin Abo Snisleh'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kızının cansız bedenini gören babayı komşuları teselli etti.
Olay yeri inceleme ve savcılığın çalışmasının ardından Tulin'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
Kamyonet sürücüsü Mehmet A. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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