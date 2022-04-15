Niğde’de durdurulan tırda 6 milyon makaron ele geçirildi

Niğde Valiliğinden yapılan açıklamada; İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Adana-Niğde Otoyolu Eminlik gişelerinde bir tırı durdurdu.

Yapılan aramada tırın dorsesinde 6 milyon 600 bin dolu makaron bulundu.