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Maltepe çileden çıkaran görüntü! Çocuk sürücü araçla trafiğe çıktı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.04.2022
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Maltepe çileden çıkaran görüntü! Çocuk sürücü araçla trafiğe çıktı

Maltepe’de çocuğun caddede otomobil sürdüğü anlar diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Çocuk sürücünün kullandığı otomobil bir süre sonra gözden kayboldu.

Olay, dün öğle saatlerinde Maltepe Altayçeşme Mahallesi İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Trafikte bir kız çocuğunun otomobil kullandığı anlar diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Görüntülerde kız çocuğunun yanında bir yetişkinin de olduğu görülürken, o anları kaydedenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Çocuk sürücünün kullandığı otomobil bir süre sonra gözden kayboldu.

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