Maltepe çileden çıkaran görüntü! Çocuk sürücü araçla trafiğe çıktı
Maltepe’de çocuğun caddede otomobil sürdüğü anlar diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Çocuk sürücünün kullandığı otomobil bir süre sonra gözden kayboldu.
Olay, dün öğle saatlerinde Maltepe Altayçeşme Mahallesi İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Trafikte bir kız çocuğunun otomobil kullandığı anlar diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.
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