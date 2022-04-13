13 Nisan 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Rize’de bir vatandaş hatalı 50 lira için en az 75 bin TL istiyor

Rize’de bir vatandaş hatalı 50 lira için en az 75 bin TL istiyor

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 13.04.2022 Güncelleme Tarihi: 13.04.2022
ABONE OL
Rize’de bir vatandaş hatalı 50 lira için en az 75 bin TL istiyor

Rize'de müşterinin verdiği 50 'TL' de sıfırın olmadığını gören İslam Sancaktutan adlı işletme sahibi hatalı basım 50 liraya 75 bin lira fiyat biçiyor.

Rize'de bir fast-food zincirinde kasiyerlik yapan İslam Sancaktutan, müşterinin hesabı ödemesinin ardından parada bir değişiklik olduğunu gördü. 50 TL'de sıfırının olmadığını fark eden Sancaktutan, parayı bir müddet inceledi.

Basım hatası olduğu için diğer paralardan farklı olan paranın koleksiyonerler tarafından ilgi gördüğünü belirten Sancaktutan, parayı satmayı düşünmediğini söyledi.

ALICILARINI BEKLİYOR

Eğer teklif olursa 75 bin TL'nin altında parayı satmayacağını söyleyen Sancaktutan, yüksek teklifleri değerlendirebileceklerini belirtti.

"75 BİN TL'DEN AŞAĞI FİYATA SATMAYI DÜŞÜNMÜYORUZ"

İki gün önce olayı yaşadıklarını söyleyen İslam Sancaktutan, "Kasiyer ve servis elemanı olarak çalışıyorum. Bir müşteri geldi ve siparişin ücretini aldım. 50 TL'nin sıfır rakamının olmadığını fark ettim. Sahte mi diye kontrol ettim. Müdürümüze konuyu bildirdim. Sıfırı olmayan 50 TL haberlerini görmüştüm. Bu konuda biraz araştırma yaptım. Koleksiyon olarak saklıyoruz. Satmaya niyetimiz yok ama güzel bir teklife satabiliriz. En son sıfırı olmayan paraya 75 bin TL istenmişti galiba. Ondan aşağı bir fiyata satmayı düşünmüyoruz. Ondan daha yüksek bir fiyata satabiliriz. Bizim için ilginç bir anı oldu. Şaşkınız şuan" dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA