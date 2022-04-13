Koli bantlı dehşette yeni gelişme! Şoke eden gerçek ortaya çıktı! Evde "Şeytani tavsiyeler" isimli kitap bulunmuştu

İTFAİYE PERSONELİ: RAHATLIKLA ÇÖZÜLEBİLECEK BİR ŞEKİLDE BAĞLANMIŞTI

İddianamede olay yerinde görevli itfaiye personeli İ.G. ve A.Ç.'nin, tanık olarak ifadeleri yer aldı. İ.G. ifadesinde, Alev Ş.'nin elindeki ve ayağındaki ipin rahatlıkla çözülebilecek bir şekilde bağlandığını, bilincinin tam kapalı olmadığını söyledi. Yangının neden çıktığını anlayamadıklarını söyleyen İ.G., "Ben 10 yıllık itfaiye memuruyum, düzenli eğitim alıyoruz. Bu yangının biz gelmeden maksimum 5 dakika önce çıktığını söyleyebilirim" dedi. A.Ç. ise ifadesinde evin yatak odasında bir kadını elleri ve ayakları bağlı şekilde bulduklarını, ayaklarının sıkı, ellerinin ise çok sıkı bağlı olmadığını anlattı.