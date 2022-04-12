Tedbirler işe yaradı! Kadın cinayeti oranı yüzde 29 düştü

Geçen yılın mart ayı verileri ile bu yılın mart ayı verileri karşılaştırıldığında kadın cinayetlerinde büyük azalma gözlemlendi. 2022'nin ilk üç ayında işlenen kadın cinayeti sayısı, geçen yılın ilk üç ayına göre yüzde 29 azaldı. 2021'de mart ayına kadar 70 kadın cinayeti işlenirken bu sayı Mart 2022'de 50'ye düştü. İl bazında yapılan tespitlere göre 2021'de Türkiye genelinde 21 ilde kadın cinayeti vakası yaşanmadı.

Bu iller Adıyaman, Amasya, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Edirne, Gümüşhane, Hakkâri, Isparta, Kars, Kastamonu, Kütahya, Muş, Sakarya, Tunceli, Uşak ve Yalova olarak sıralandı. Artvin'de son 5 yıldır kadın cinayeti işlenmiyor. 2020'de ise Amasya, Ardahan, Artvin, Bitlis, Bolu, Hakkâri, Karaman, Kırıkkale, Kırklareli, Tokat, Yozgat ve Zonguldak olmak üzere toplam 12 ilde kadın cinayeti işlenmemişti. 2015'te 360 olan kadın cinayeti sayısı ise 2020'de 268'e düşmüştü.