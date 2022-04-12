Tedbirler işe yaradı! Kadın cinayeti oranı yüzde 29 düştü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2021-2025 yıllarını kapsayan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı'nı açıklamasının ardından hayata geçirilen adımlar, kadın cinayetleri ve şiddet olaylarının düşürülmesinde büyük rol oynadı. Kadın cinayetleri önceki yıla göre yüzde 29 azaldı.
Kadına yönelik şiddet ve cinayetlerin önlenmesinde hükümetin kararlılığı, yargı ve emniyetin etkin rolü, medyanın duyarlılığı ile toplumsal bilinçlendirme çalışmaları meyvelerini vermeye başladı. Topyekûn seferberlik sayesinde geçen yıla göre işlenen kadın cinayeti vakalarında ciddi azalma yaşandı.
Geçen yılın mart ayı verileri ile bu yılın mart ayı verileri karşılaştırıldığında kadın cinayetlerinde büyük azalma gözlemlendi. 2022'nin ilk üç ayında işlenen kadın cinayeti sayısı, geçen yılın ilk üç ayına göre yüzde 29 azaldı. 2021'de mart ayına kadar 70 kadın cinayeti işlenirken bu sayı Mart 2022'de 50'ye düştü. İl bazında yapılan tespitlere göre 2021'de Türkiye genelinde 21 ilde kadın cinayeti vakası yaşanmadı.
Bu iller Adıyaman, Amasya, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Edirne, Gümüşhane, Hakkâri, Isparta, Kars, Kastamonu, Kütahya, Muş, Sakarya, Tunceli, Uşak ve Yalova olarak sıralandı. Artvin'de son 5 yıldır kadın cinayeti işlenmiyor. 2020'de ise Amasya, Ardahan, Artvin, Bitlis, Bolu, Hakkâri, Karaman, Kırıkkale, Kırklareli, Tokat, Yozgat ve Zonguldak olmak üzere toplam 12 ilde kadın cinayeti işlenmemişti. 2015'te 360 olan kadın cinayeti sayısı ise 2020'de 268'e düşmüştü.
4 ÖNEMLİ FAKTÖR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2021-2025 yıllarını kapsayan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı'nı açıklamasının ardından hayata geçirilen adımlar, kadın cinayetleri ve şiddet olaylarının düşürülmesinde büyük rol oynadı. Kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerinin önlenmesi için "sıfır tolerans" ilkesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler, İçişleri, Adalet, Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlıkları işbirliği içinde çeşitli çalışmalar yürütüyor. Türkiye'de aile ve kadın konusunda bir zihniyet değişimi gerçekleştirildi. Şiddetle mücadelede en önemli 4 faktör, hükümetin kararlılığı, yargı ve emniyetin etkin rolü, medyanın duyarlılığı ile toplumsal bilinçlendirme çalışmaları oldu. İlk kez bu yıl hayata geçirilecek fail odaklı eğitimlerin de şiddet ve cinayet vakalarını ciddi oranda düşürmesi bekleniyor.
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