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Bir bebek hikayesi daha! Azra bebek donmak üzereyken bulundu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.04.2022 Güncelleme Tarihi: 09.04.2022
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Bir bebek hikayesi daha! Azra bebek donmak üzereyken bulundu

Türkiye günlerce Nisa bebeği konuşurken bir bebek hikayesi daha ortaya çıktı. Nisa bebek gibi sokağa bırakılan Azra bebek ve annesi koruma altına alındı. İstanbul Beyoğlu’nda anneanne ve dedesi ile birlikte yaşayan 26 yaşındaki S.A. evlilik dışı ilişki yaşadığı bir kişiden hamile kaldı. İddiaya göre anneanne ve dede doğumdan sonra bebeği zorla alıp sokağa bıraktı. Bebeği gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Hastaneye kaldırılan bebeğin durumu iyi, onu sokağa atan anneanne ve dede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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