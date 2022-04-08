Gülcemal Çoşar 8 bilezik için yakılarak öldürüldü! Zanlı Gözde Aytar: Ders çalışıyordum

"SINAVLARIM VARDI, YATAK ODASINDA DERS ÇALIŞIYORDUM"

Tutuklu sanık Gözde Aytar savunmasında "Hakkımda yapılan suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. 2002 yılından beri ben o binada yaşıyorum. Maktulle hiçbir problemim yoktu. Kızı Dilek ile problemim olmuştu. Dilek Kurt'un eşi Mehmet ile benim adım çıkarılmıştı. Hatta benim adımın çıkması sonrasında maktul damadı Mehmet ile birlikte bize sürekli gelip özür diledi. Benim maktulle herhangi bir problemim yoktu. Aksine selamlaşırdık. Dilek sonraki süreçte beni her gördüğünde hakaretlerde tehditlerde bulunurdu. Bunlara rağmen ben karakola şikayette bulunmadım. 20 yıldır o binada oturuyorum kimsenin dairesine gitmediğimi herkes bilir. Zaten gitme imkanım yok, sürekli çalışan biriydim. Faturaları herkesin kapısına bırakıyoruz, yardım amacıyla ben ve birkaç kişi yapıyorduk bunu. Maktulle de yardım amaçlı fatura götürüyordum. Olay günü ailemle birlikte evdeydim. Benim sınavlarım vardı, yatak odasında ders çalışıyordum. Sonra annem bağrışmalar oldu diye seslendi, ben duymamıştım çünkü ders çalışırken kulaklık takıyordum. Bağrışmalar çoğaldı ancak binada genellikle kavga olayları olduğu için ilk önemsemedim, sonra ne oluyor diye bakmak için ailemle çıktık. Sonra 10 dakika geçti ya da geçmedi polisler evimize geldi. Bana gün içerisinde ne yaptığımı sordular. Polislere saat 15.00'te ekmek almaya gittiğimi sonra da eve geldiğimi söyledim. Bu suçu ben işlemedim. Haberlerde ve gazetelerde psikolojik sorunlarım olduğu söylendi ama ilaçlık bir şeyimin olmadığını söyledi doktorlar. Psikolojik bir sorunum yok, beratımı isterim. Olayda ismimin verildiğini ben evime gelen polislerden öğrendim. Verilme gerekçesini de bilmiyorum. Ben maktulü öldürmedim, altınlarını da almadım." dedi.



Mahkeme başkanı, sanığın sabıkasız olduğunu ve olay yerinde parmak izinin çıkmadığını söyledi.