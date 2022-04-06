Antalya’da polislere kasksız yakalanan genç kızdan ilginç savunma: Motosikleti yeni aldım, kaska param yetmedi

"CEZA YAZMANIZA DEĞİL…"

Ekiplere ceza yazmamalarını, bir defalığına affetmelerini isteyen sürücü, tüm ısrarlarına rağmen cezadan kurtulamayacağını anlayınca bu kez de sürücü belgesine işlenecek cezayı kafaya taktı. Sürücü "Ceza yazmanıza değil, ehliyetime ceza puanı işleneceğine üzülüyorum" dedi.