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Antalya’da polislere kasksız yakalanan genç kızdan ilginç savunma: Motosikleti yeni aldım, kaska param yetmedi

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 06.04.2022 Güncelleme Tarihi: 06.04.2022
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Antalya’da polislere kasksız yakalanan genç kızdan ilginç savunma: Motosikleti yeni aldım, kaska param yetmedi

Antalya’da kask takmadığı için emniyet güçleri tarafından durdurulan kadın motosiklet sürücüsü, emniyet güçlerine “Motosikleti yeni aldım, kask almaya param yetmedi” dedi. Yazılan cezaya rağmen keyfinden bir şey kaybetmediği görülen kadın sürücü, “Şimdi cezayı gerçekten yazdınız mı?” diyerek motosikletine bindi ve gülerek oradan ayrıldı.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği polisleri, hava sıcaklıklarının artmasıyla motosiklet kazalarında oluşabilecek yaralanma ve ölümlerin önlenmesi için Manavgat'ın farklı noktalarında yaptıkları kask denetimlerini sıklaştırdı.

Trafik ekipleri tarafından Yapay Şelale Kavşağında gerçekleştirilen denetimde kask takmadığı için durdurulan ve oldukça neşeli olduğu gözlenen sürücü, motosikleti yeni aldığını ve bütün parasını motosiklete verdiği için kask almaya parasının yetmediğini söyledi.

"CEZA YAZMANIZA DEĞİL…"

Ekiplere ceza yazmamalarını, bir defalığına affetmelerini isteyen sürücü, tüm ısrarlarına rağmen cezadan kurtulamayacağını anlayınca bu kez de sürücü belgesine işlenecek cezayı kafaya taktı. Sürücü "Ceza yazmanıza değil, ehliyetime ceza puanı işleneceğine üzülüyorum" dedi.

"CEZAYI GERÇEKTEN YAZDINIZ MI?"

Yediği cezaya rağmen neşesinden bir şey kaybetmediği gözlenen sürücü, "Şimdi cezayı gerçekten yazdınız mı? Buna inanamıyorum" diyerek motosikletine bindi ve gülerek uzaklaştı.

Kaskız yakalandı: Ceza yazmanıza değil… KASKIZ YAKALANDI: CEZA YAZMANIZA DEĞİL…

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