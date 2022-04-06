Adana’da korkunç olay! Bir evde kadın cesedi ve yaralı erkek bulundu

BOŞANMA SÜRECİNDE OLDUKLARI TESPİT EDİLDİ

Olay yerinde yapılan ilk incelemelere göre, Ömer Sevinç'in Şükriye Sevinç ile boşanma aşamasında olduğu ve çıkan tartışmanın ardından kadını öldürdükten sonra kendisine zarar verdiği belirlendi.

Şükriye Sevinç'in cenazesinin yapılan incelemelerin ardından yakınlarına teslim edilmek üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacağı belirtildi.