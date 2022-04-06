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Adana’da korkunç olay! Bir evde kadın cesedi ve yaralı erkek bulundu

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 06.04.2022 Güncelleme Tarihi: 06.04.2022
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Adana’da korkunç olay! Bir evde kadın cesedi ve yaralı erkek bulundu

Adana’nın Yüreğir ilçesindeki bir evdeki kavga ihbarına giden emniyet güçleri, kadın cesedi ve yaralı erkek buldu. Hayatını kaybeden kadının cenazesi yapılacak incelemelerin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacak.

Edinilen bilgiye göre, Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi'nde bir evde bıçaklı kavga olduğu ihbarı üzerine olay yerine emniyet güçleri ile ambulans sevk edildi.

Apartmana ulaşan ekipler, 3. kattaki dairenin kapısını açan olmayınca olay yerine CANKUR ekipleri sevk edildi.

ADAM YARALI, KADIN ÖLÜ BULUNDU

Kapının açılmasının ardından eve giren ekipler, Ömer Sevinç'i yaralı, Şükriye Sevinç'i ise ölmüş halde buldu.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ömer Sevinç, görevlilerce ambulansa taşındı. Bu sırada ölen Şükriye Sevinç'in bir yakını Ömer Sevinç'e tepki gösterdi.

Boğazından yaralı olduğu tespit edilen Ömer Sevinç, Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

BOŞANMA SÜRECİNDE OLDUKLARI TESPİT EDİLDİ

Olay yerinde yapılan ilk incelemelere göre, Ömer Sevinç'in Şükriye Sevinç ile boşanma aşamasında olduğu ve çıkan tartışmanın ardından kadını öldürdükten sonra kendisine zarar verdiği belirlendi.

Şükriye Sevinç'in cenazesinin yapılan incelemelerin ardından yakınlarına teslim edilmek üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacağı belirtildi.

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