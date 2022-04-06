Adana’da korkunç olay! Bir evde kadın cesedi ve yaralı erkek bulundu
Adana’nın Yüreğir ilçesindeki bir evdeki kavga ihbarına giden emniyet güçleri, kadın cesedi ve yaralı erkek buldu. Hayatını kaybeden kadının cenazesi yapılacak incelemelerin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacak.
Edinilen bilgiye göre, Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi'nde bir evde bıçaklı kavga olduğu ihbarı üzerine olay yerine emniyet güçleri ile ambulans sevk edildi.
Apartmana ulaşan ekipler, 3. kattaki dairenin kapısını açan olmayınca olay yerine CANKUR ekipleri sevk edildi.
ADAM YARALI, KADIN ÖLÜ BULUNDU
Kapının açılmasının ardından eve giren ekipler, Ömer Sevinç'i yaralı, Şükriye Sevinç'i ise ölmüş halde buldu.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ömer Sevinç, görevlilerce ambulansa taşındı. Bu sırada ölen Şükriye Sevinç'in bir yakını Ömer Sevinç'e tepki gösterdi.
Boğazından yaralı olduğu tespit edilen Ömer Sevinç, Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
BOŞANMA SÜRECİNDE OLDUKLARI TESPİT EDİLDİ
Olay yerinde yapılan ilk incelemelere göre, Ömer Sevinç'in Şükriye Sevinç ile boşanma aşamasında olduğu ve çıkan tartışmanın ardından kadını öldürdükten sonra kendisine zarar verdiği belirlendi.
Şükriye Sevinç'in cenazesinin yapılan incelemelerin ardından yakınlarına teslim edilmek üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacağı belirtildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sağlık Bakanlığı kura sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı kura çekimi hangi illerde yapılacak? 6 Nisan İstanbul, Ankara, İzmir, Adana il il sorgulama
- İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura çekimi canlı yayın nereden, nasıl izlenir? SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLE: Sağlık Bakanlığı nihai aday listesi ne demek?
- İŞKUR Sağlık Bakanlı atama listesi isim sorgulama! Sağlık Bakanlığı KURA SONUÇLARI CANLI: 6 Nisan Sağlık Bakanlığı 10 bin personel alımı sonuçları nihai liste...
- Survivor kim elendi, kim gitti son dakika? 5 Nisan Survivor hangi yarışmacı veda etti? Acun Ilıcalı'dan yanıt...
- 3 bin bekçi alımı başvuru sayfası açıldı mı? Bekçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak?
- AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? Açıköğretim üniversite sınav sonuçları açıklandı mı?
- Emeklilik için flaş detay! 3600 ve 8 Eylül 1999 tarihine dikkat edin! SGK'ya başvurup paranızı alabilirsiniz...
- Survivor ödül oyununu kim kazandı? 5 Nisan Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?
- Fındık destekleme ne zaman ödenecek 2022? Fındık destekleme dönüm parası yattı mı? Tarım ve Orman Bakanlığı...
- 6 yıl erken emekli olmak imkanı! 4/A, 4/B, 4/C'li çalışanlara 48-49-50 yaşında emeklilik! İşe giriş tarihine dikkat: Askerlik, doğum borçlanması...
- "Roman Abramovich Göztepe'yi aldı" iddiası! Roman Abramovich Göztepe'yi satın aldı mı? Göztepe'den açıklama geldi mi?
- Bursluluk sınavı 2022 başvuru formu: 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 sınıf bursluluk sınav başvuruları başladı mı? PYBS (İOKBS) Bursluluk sınavı ne zaman?