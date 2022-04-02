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Bursa Valiliği'nden flaş lodos uyarısı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.04.2022 Güncelleme Tarihi: 02.04.2022
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Bursa Valiliği’nden flaş lodos uyarısı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde etkili olan lodos nedeniyle ağaçlar devrildi. Bursa Valiliği, pazar gününe kadar devam etmesi öngörülen lodos nedeniyle vatandaşları uyardı.

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